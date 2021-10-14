ФК «СТРОИТЕЛЬ» - гордость ДСК!

Фото Наталья Филатова

Дело явно идет к тому, что в спортивном мире столицы Черноземья слова «ДСК-Строитель» и «чемпион» станут синонимами. А упущенная победа в финале Кубка – строители открыли счет, но преимущества не удержали – только сохранила интригу на городском уровне. Покорить три вершины за один сезон не удалось, а это означает, что даже непобедимому чемпиону Воронежа есть куда прогрессировать.

ОКУПАЮТСЯ С ЛИХВОЙ

Социальное направление в деятельности нашего предприятия, вне всяких сомнений, можно считать приоритетным, – рассказывает генеральный директор ДСК Андрей СОБОЛЕВ. – У сенатора Российской Федерации от Воронежской области Сергея Николаевича Лукина данный вопрос всегда один из главных на повестке дня. Этому стремимся соответствовать, поэтому уделяем большое внимание, в том числе, и пропаганде здорового образа жизни среди жителей микрорайона Придонской. А спорт здесь играет важнейшую роль. Не случайно стадион «Строитель» является настоящим центром притяжения людей «от мала до велика». Серьезную ставку, конечно, мы делаем на футбол. Причем все затраты на содержание команды «ДСК-Строитель», скажу я вам, окупаются с лихвой. Стабильно выигрывать чемпионат города на протяжении десятилетия, с одной стороны, непросто, с другой – очень почетно. Футбольная дружина ДСК – это наша гордость и слава! В конце года обязательно проведем торжественное чествование футбольных чемпионов, тренерский штаб и игроки это заслужили. Повод для радости они дали отличный, но на следующий год нацелим коллектив на решение еще более амбициозных задач.

ГОРОДСКОЙ ФЛАГМАН

В очередной раз команда «ДСК-Строитель» оказалась сильнее всех в чемпионате города, – делится своими оценками президент Воронежской областной федерации футбола Александр ПЕШКОВ. – Уверенно стартовал футбольный полпред Придонского и в розыгрыше Кубка области, только на финал запала немного не хватило. А если судить в целом, то «ДСК-Строитель» по праву является флагманом городского футбола. Руководство ДСК во всех вопросах обеспечивает своей команде режим наибольшего благоприятствования. В этом году окончательно закрыли проблему с освещением. Теперь арена «Строитель» отвечает самым современным требованиям.

ПРИДОНСКОЙ ЖИВЕТ ФУТБОЛОМ

Команда выполнила обязательства, которые брала на себя перед стартом футбольного сезона 2021 года, – считает главный футбольный руководитель в Придонском и директор стадиона «Строитель» Михаил ГРАНКИН. – Наш микрорайон живет футболом, что лично меня не может не радовать. Потому что не жалею времени и сил для того, чтобы люди шли к нам как на праздник. В целом с этой непростой задачей удается справляться.

ЦЕННОЕ ЧЕМПИОНСТВО

- Каковы общие итоги сезона для вашей футбольной дружины? – интересуемся у главы тренерского штаба «ДСК-Строителя».

– С одной стороны, все сложилось очень даже неплохо, мы выиграли Суперкубок и чемпионат Воронежа, – считает рулевой «ДСК-Строителя» Михаил ЩЕГОЛЕВ. – Причем прошли турнирную дистанцию с максимально возможным результатом, не потеряв ни одного очка. С другой – допустили осечку в финале Кубка города, что, конечно же, немного смазало позитивное впечатление от 2021 года.

– Ваш коллектив славится тем, что в Придонском ему уделяется повышенное внимание. Такая ответственность не является сковывающим фактором для футболистов?

– Наоборот, команду это только подстегивает. Поэтому хочется поблагодарить генерального директора Домостроительного комбината Андрея Ивановича Соболева за спортивную позицию. У нас есть возможность играть на таком прекрасном стадионе с естественным газоном. Руководство всегда интересуется результатами и жизнью команды, а после сезона у нас практикуется обязательная встреча для неформального общения и обмена мнениями.

– Возвращаемся к футбольным аспектам: 20 побед в 20 матчах чемпионата – уникальное достижение, как удалось его добиться?

– Поначалу на это не обращали внимание. А вот когда до завершения турнира остались три тура, очень захотелось пройти без потерь до конца. Здорово, что нам это удалось! Я в команде 11-й год, на моей памяти это впервые. Конечно, нужны консультации со статистиками, но есть такое мнение, что раньше в чемпионате Воронежа подобное никому не удавалось. Если это так, то чемпионство «ДСК-Строителя» ценнее вдвойне.

Юрий ХОЛОДОВ.