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Общество14 октября 2021 14:54

В Воронеже жители микрорайона возле леса вынуждены идти километр до остановки по грязи, либо по оживленной дороге

Ближе остановку не дают делать, так как там расположены земли лесфонда
Юрий КОЗЛОВ
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Такой вот путь до ближайшей остановки у жителей улицы Землячки.

Такой вот путь до ближайшей остановки у жителей улицы Землячки.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители нескольких частных и многоквартирных домов на улице Землячки Железнодорожного района оказались фактически отрезаны от города большой промзоной, железной дорогой и сосновым лесом. Идти до ближайшей остановки «Химоптторг» им приходится километр и даже больше. Вроде расстояние не такое уж большое. Но его приходится проходить либо по грязным обочинам дорог, либо по трассе с интенсивным движением.

- Летом топаем по пыли. Скоро, когда зарядят дожди, под ногами будет грязь. Как минимум, в двух местах на пути к конечной остановке 47-й маршрутки «Химопторг» течет канализация. В общем, полный набор пешеходного экстрима. Зимой обочина в снегу. Двигаться придется по проезжей части, по которой с бешеной скоростью несутся легковушки и грузовики. А ведь на Землячки живут не только взрослые, но и дети, которым надо как-то попасть в школу, - рассказала жительница дома № 42 по улице Землячки Екатерина Перепелицина.

Жильцы домов обратились с жалобой в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты вникли в проблему. И выяснили, что раньше до домов на улице Землячки ходил автобус № 52АВ. Но с апреля по экономическим соображениям перевозчик его обслуживать отказался. Автобус ездил до Сомово, где и так транспорта немало. А по дороге в этот микрорайон садились в маршрутки слишком мало пассажиров.

В мэрии дважды пытались организовать вблизи домов остановку, перевозчик также не против продлить маршрут № 47 на километр, но ничего у них не вышло. Дело в том, что подходящие по площади, свободные от строений и растительности участки для остановки оказались на землях лесного фонда. Сотрудники подчиняющегося региональному управлению лесного хозяйства казенного учреждения «Лесная охрана» запретили там что-либо делать.

Павильон новой остановки уже поставили, но работы помешали закончить лесники.

Павильон новой остановки уже поставили, но работы помешали закончить лесники.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Вместе с сотрудниками управления транспорта прошли от остановки «Химопторг» до жилья. Путь действительно трудный и опасный, особенно в темное время суток в условиях ограниченной видимости, - говорит руководитель регионального исполкома ОНФ в Воронежской области Никита Панов. - В любой момент пешеход может оказаться под колесами. Осмотрели и несостоявшуюся конечную. Там нет ни одного дерева или кустарника, до ближайших зеленых насаждений несколько десятков метров. Более того, на участке паркуются работники близлежащих организаций и никого это не смущает.

Причем, как выяснили общественники, похожая проблема возникла не только на улице Землячки. По той же самой причине городская администрация не может обустроить конечные остановки и площадки для разворота и стоянки автобусов на улице Минская, 69/2, в районе Лесной поляны, в ЖК Фрунзе.

- Мы направили в региональное управление лесного хозяйства обращение с просьбой рассмотреть возможность передачи муниципалитету участков, которые необходимы для обустройства новых конечных. Речь идет о небольших площадках за пределами лесов, которые только на бумаге являются лесфондом, а фактически используются для стоянок и стихийных проездов, - заявил Никита Панов.