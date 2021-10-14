Житель Воронежской области своровал 300 литров дизельного топлива

Общий ущерб, который житель Калача причинил потерпевшему, составил 22 тысячи рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Калачеевского района сообщил в местное отделение полиции о краже дизельного топлива с принадлежащей ему сельскохозяйственной техники.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли подозреваемого – 31-летнего жителя Калача. Он был задержан и дал признательные показания. Мужчина рассказал, что на полевой стан в село Советское он приезжал трижды - два раза в августе и один раз в сентябре. В общей сложности он слил 300 литров топлива.

Схема действий была стандартная: злоумышленник подъезжал к технике на своем автомобиле, и, убедившись, что на стоянке отсутствует охрана, сливал топливо в привезенные с собой канистры. Затем продавал солярку третьим лицам, а вырученные деньги тратил на свои нужды.

В середине сентября во время третьей кражи топлива с трактора К-701 сработала вспышка на установленной вблизи фотоловушке. Испугавшись, что его действия будут записаны на флеш-карту и станут известны фермеру, злоумышленник решил похитить и фотоловушку.

Общий ущерб, который житель Калача причинил потерпевшему, составил 22 тысячи рублей.

- В соответствии со статьей 158 УК РФ «Кража» похитителю грозит до двух лет лишения свободы, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.