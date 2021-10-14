За последние сутки положили в больницы 890 воронежцев с ковидом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

На утро 14 октября в «красных зонах» воронежских больниц оказались занятыми 6900 ковидных коек из 7499. Об этом рассказали в правительстве Воронежской области.

Только за последние 24 часа госпитализировали с коронавирусными осложнениями 890 пациентов. Ситуация продолжает осложняться. Власти бьют тревогу.

В области уже ввели очередной пакет ограничений – школьники и студенты ушли на дистанционное обучение, пенсионеры после 65 – на самоизоляцию. Введены QR-коды для посещения театров, кинотеатров, ресторанов и др.

На утро четверга, 14 октября, первую часть вакцины получили 6 402 человека, вторую – 3 063. Однако темпы вакцинации продолжают оставаться низкими.