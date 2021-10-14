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Происшествия14 октября 2021 13:35

Замглавы воронежского Центра кадастровой оценки силовики заподозрили в мошенничестве

Сергей Барышников задержан и находится в ИВС
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По подозрению в мошенничестве силовики задержали заместителя директора Центра государственной кадастровой оценки Воронежской области Сергея Барышникова. Оперативно-розыскные мероприятия, после которых мужчину поместили в изолятор временного содержания, прошли вчера, 13 октября. Информацию подтвердил источник, близкий к ситуации.

Известно, что ранее силовики возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (крупное мошенничество). Не исключается, что речь может идти о достаточно большом участке земли на Левом берегу, который пытались вывести из состава земель госсобственности. Предполагается, что Сергей Барышников может быть причастен к этому.