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Общество14 октября 2021 13:34

Воронежский «Факел» аннулировал итоги голосования конкурса рисунков

Во всем виноваты недобросовестные родители
Алексей СЕРГУНИН
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К счастью для юных художников, клуб не будет снимать с конкурса рисунки с подозрительным числом голосов. Фото со страницы ФК «Факел» в VK.

К счастью для юных художников, клуб не будет снимать с конкурса рисунки с подозрительным числом голосов. Фото со страницы ФК «Факел» в VK.

- Мы планировали подвести итоги конкурса юных художников сегодня днем, но заметили под несколькими работами подозрительную активность, которая сильно напоминала накрутку голосов, - так отреагировала на происходящее пресс-служба воронежского «Факела».

К счастью для юных художников, клуб не будет снимать с конкурса эти рисунки – дети не должны отвечать за некорректные поступки родителей.

Поэтому лучшие работы определит жюри, в которое войдут главный тренер «Факела» Олег Василенко и футболисты Андрей Мендель, Михаил Смирнов, Андрей Никитин, Василий Черов и Андрей Разборов.