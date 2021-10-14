Мультик воронежских аниматоров вышел в финал премии «ТЭФИ-KIDS» 2021

фото Wizart Animation

Мультфильм воронежкой студии Wizart Animation вышел в финал Российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ-KIDS» 2021, присуждаемой лучшим детским программам. Проект завлен в номинации «Лучший анимационный фильм для детей». Конкурентами мультфильма станут «Барбоскины на даче» и «Белка и Стрелка. Карибская тайна». Победителей объявят 18 октября на церемонии награждения в театре Et Cetera в Москве. - Мы рады получить такое признание от профессионалов медиаиндустрии России и выйти в финал ТЭФИ-KIDS. Для нас важно создавать качественный контент и важно, что наш проект оценили по достоинству как зрители по всему миру, так и профессионалы области, - рассказал генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев. "Ганзель, Гретель и Агентство Магии" стал первым российским мультиком, который вышел на платформе Netflix в марте 2021. Проект студии возглавил рейтинг самых популярных фильмов на Netflix в 25 странах и вошел в топ-10 в 80 странах. В сентябре 2021 года «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» стал лучшим анимационным полнометражным фильмом на Арт-мастерской «Киновстречи на Солнечном Острове» в Евпатории.