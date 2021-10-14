В Воронежской области скончалось еще почти полсотни человек с ковидом

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области за последние 24 часа скончались 48 человек, которым диагностировали ковид. Общее число смертей от этой опасной болезни с начала пандемии достигло в регионе 6 296. Статистику опубликовал 14 октября региональный оперштаб.

За минувшие сутки к больным коронавирусом прибавилось еще 649 человек. Ранее глава облздрава Александр Щукин заявил, что в данный момент с таким диагнозом находится более 33 тысяч человек. Растет число пациентов с осложнениями. С 11 по 13 октября в воронежские больницы госпитализировали более 1,7 тыс. пациентов.