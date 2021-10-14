Власти Воронежской области назвали фейком сообщение о 5 смертях после прививки

Фото поста с кратким комментарием в виде печати облправительства. Фото: предоставлено управлением по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В правительстве Воронежской области прокомментировали сообщение в Сети о якобы пяти смертях пожилых людей после вакцины от ковида. Власти назвали эту информацию фейком.

Анонимный автор утверждал, что пять его пожилых знакомых после прививки умерли от СOVID-19 в течение двух недель. А некоторые якобы сразу после приема вакцины заболели и попали в реанимацию. Далее он делает вывод, что статистика смертей после прививок растет, заявляя, что это информация непосредственно от врачей.

В правительстве Воронежской области напомнили, что с 1 апреля 2020 года действуют поправки в УК, по которым за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям, грозит до пяти лет лишения свободы.

Надо отметить, что в комментариях к сообщению правительства появилась некая Галина, утверждающая, что муж ее подруги также умер после прививки. При попытке перехода на ее страницу выскочило цветное фото некоей веселой собачки.

По официальным данным, ни один житель Воронежской области, сделавший прививку от ковида, от этой опасной болезни не умирал.