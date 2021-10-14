В Воронежской области еще 657 человек заболели ковидом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области по данным на 14 октября за минувшие сутки зарегистрировали еще 657 заболевших ковидом. Об этом рассказали в региональном оперштабе. Общее число заражений с начала пандемии уже достигло 141 909.

Что касается летальных исходов. То за последние 24 часа зафиксировали 48 смертей от осложнений опасной инфекцией.

Напомним, в регионе пока не доходит до локдауна, но приняты жесткие меры. Посещать кафе, рестораны, кинотеатры и другие общественные учреждения можно только по QR-кодам или прививочным сертификатам. Школьников и студентов отправили на дистанционку, а пенсионеров – старше 65 лет на самоизоляцию.