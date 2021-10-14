Жительница Воронежа лишилась крупной суммы, желая выгодно вложить свои сбережения

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

60-летняя жительница Коминтерновского района увидела по телевизору рекламу финансовой компании. Ее специалисты с экрана телевизора обещали высокий доход по вкладам. Женщина скачала мобильное приложение банка и отправила заявку на регистрацию. Через некоторое время ей позвонил якобы представитель компании и предложил приобрести инвестиции банка для обеспечения высокого и постоянного дохода.

Она согласилась, тогда лжесотрудник перевел телефонный звонок на другого специалиста, который продиктовал банковские реквизиты для перевода денежных средств. Пенсионерка должна была на них купить акции некой компании. В течение нескольких дней женщина перечислила аферистам около 260 тысяч рублей. После этого связь с мошенниками прервалась. Только тогда она поняла, что ее обманули.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить лиц, причастных к преступлению.