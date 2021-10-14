Чуть меньше трети воронежцев хотят ужесточения ограничений из-за ковида

Рейдами по маршруткам около трети воронежцев предлагают не ограничиваться. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Аналитики портала по поиску работы SuperJob провели опрос среди жителей российских городов-миллионников. Людям задавали вопрос, поддерживают ли они усиления мер защиты от ковида.

31 процент воронежцев поддержал вариант ответа: «надо сильно все ужесточать». Но 54% их точку зрения не разделяют, они выступили против расширения ограничительных мер. 15 процентов опрошенных воронежцев на этот вопрос ответить затруднились.

Напомним, двое суток подряд от ковида в Воронежской области умирает 51 человек, число зараженных стабильно превышает 600.

Больше всего хотят усиления противовирусных мер в Челябинске и Самаре (по 37 процентов опрошенных), меньше всего в Краснодаре и Ростове-на-Дону (19 и 20%).

Примерно одинаково по этому поводу высказались жители Москвы и Санкт-Петербурга. В столице ужесточить ковидные меры желают ровно четверть опрошенных – 25%. В Питере чуть поменьше – 24%.