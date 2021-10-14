В Воронежской области наркоторговец разбил стекло магазина и сломал нос полицейскому

За сломанный нос участкового бывшему наркоторговцу грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Вечером 3 октября в Бутурлиновке пьяный местный житель разбил стекло в магазине на улице Блинова. Очевидцы вызвали полицию. Приехавший участковый попытался задержать дебошира. Но пьяница утихомириваться не собирался. Он ударил полицейского кулаком в лицо. Агрессивного мужчину скрутили подоспевшие коллеги пострадавшего стража порядка. А участкового увезли в больницу.

Медицинская экспертиза показала, что травмы у полицейского достаточно серьезные. У него сломан нос. Также врачи обнаружили у участкового закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

- Личность дебошира оказалась хорошо известна с самой плохой стороны. 39-летний житель Бутурлиновки ранее был судим за сбыт наркотиков. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.