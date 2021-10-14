В Воронежской области снизились темпы вакцинации

На утро 14 октября сообщили об еще 9 465 привитых от ковида жителей Воронежской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперативном штабе дали свежие данные по привитым за сутки жителям Воронежской области. На утро четверга, 14 октября, первую часть вакцины получили 6 402 человека, вторую – 3 063. Всего, стало быть, 9 465. На утро среды, 13 октября, было значительно больше – 14 081. Видно, ко всему нашим люди быстро привыкают: и к 51 смерти от ковида за сутки два дня подряд.

Всего к утру 14 октября прививку получили 777 584 жителя Воронежской области, из них вторую часть 725 155. Ревакцинацию уже вторые сутки подряд проходит стабильное число наших земляков – 54 602.

Учитывая, что население Воронежской области примерно 2,3 миллиона человек, вакцинированием уже охвачена примерно треть местных жителей. Остальным двум третям стоит задуматься: цифры по умершим пугают, а среди привитых, по официальным данным, ни одной смерти от ковида не было.