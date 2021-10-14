В Воронеже на площади Ленина оборудуют 2 катка к новогодним праздникам

В Воронеже к Новогодним праздникам на площади Ленина традиционно оборудуют два катка – большой и маленький. Власти уже начали поиск подрядчиков для их установки. Соответствующие документы появились на портале госзакупок 12 октября.

Три тендера, совокупная максимальная цена контрактов по которым составляет почти 6,23 млн рублей, разместило областное бюджетное учреждение «Спортсооружения». Заявки на участие в аукционах будут принимать до 20 октября, а итоги подведут до 22 октября.

Победителям нужно будет до 1 декабря смонтировать настилы, борта и основания катков, а также холодильную установку и коммуникации.

Пока неизвестно, на каких условиях горожанам разрешать посещать катки. В октябре в Воронеже ввели систему QR-кодов, ресторанам запретили работать после 21:00.