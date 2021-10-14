В Воронеже пассажиров высадили из автобуса из-за забытого в салоне рюкзака

Вчера вечером, 13 октября, в Воронеже возле остановки «Петровский сквер» из городского автобуса № 9кс эвакуировали всех пассажиров. В салоне нашли подозрительный бесхозный рюкзак.

Как рассказали читатели «Комсомолки», тревогу подняли пассажиры. Хозяина огромного рюкзака не нашлось, поэтому информацию передали водителю.

– Никто не откликался. Сказали водителю, он всех высадил. Вызвал полицию и пожарных, – поделилась читатель.

На место приехали сотрудники полиции, спасатели и скорая помощь. Информацию об инциденте подтвердили в ГУ МВД по Воронежской области. Осмотрев находку, специалисты убедились, что бомбы там не было. Кто-то просто забыл свои вещи.