Под Воронежем ищут 29-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров

Волонтеры начали поиски 29-летнего Сирочиддина Абдугафорова. Мужчина пропал в селе Нечаевка Новоусманского района в субботу, 9 октября. Известно, что он нуждается в медицинской помощи. Ориентировку распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Рост мужчины 170 см, у него черные с проседью волосы и синие глаза. В день исчезновения Абдугафоров был одет зеленую камуфляжную куртку, черные штаны, темно-синие галоши и черную вязаную шапку.

Всех, кто знает ч-либо о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.

По данным облпрокуратуры, в Воронежской области разыскивают 363 пропавших без вести людей. Больше всего их исчезает в Левобережном и Коминтерновском районах областного центра.