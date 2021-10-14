Главный тренер воронежского «Бурана» о подарке в виде 2:9 от «Лады»: «Этот день рождения я запомню навсегда»

Михаил Бирюков: "Мои ребята абсолютно не хуже. Этот матч проиграл я". Фото: с сайта ХК «Буран»

После провального матча с тольяттинской «Ладой» - 2:9, пришедшимся на день рождения главного тренера и по совместительству генерального директора «Бурана», Михаил Бирюков рассказал о своих эмоциях по этому поводу:

- Команда поздравила… Галстук подарили мне (улыбается). Конечно, этот день рождения я запомню навсегда. Тем не менее двигаемся дальше. Понятно, что сложно сейчас подобрать слова – 2:9… Посмотрим, разберемся, у нас впереди сложнейший матч с командой «Барс». Естественно, нам нужна реабилитация после такого поражения. Что касается этого матча, его проиграл я. Тренера гостей хочу поздравить с победой, это выдающийся специалист, он меня сегодня переиграл. Мои ребята абсолютно не хуже. Вопрос именно в том, что Белов великий тренер, может поставить игру любой команде. Буду стараться учиться на своих ошибках. От души желаю Валерию Белову и команде «Лада» выиграть Кубок Петрова.