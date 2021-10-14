В Воронеже ночью легковушка перевернулась и вылетела на тротуар

Последствия аварии. Фото – соцсети, "Типичный Воронеж"

В Воронеже на Ленинском проспекте водитель на легковушке несколько раз перевернулся и вылетел на тротуар. Судя по кадрам, которые 14 октября опубликовали очевидцы в паблике «Типичный Воронеж», авто ехало на бешеной скорости.

Также автор поста написал, что, предположительно, водитель покинул место ДТП. На фото видно, что машина получила сильные повреждения. Пострадал ли сам автомобилист, пока неизвестно. Информацию уточняют в ГИБДД.

Ранее в Коминтерновском районе в результате ДТП «Ауди» и прицепа фуры «МАН» оба транспортных средства загорелись. Водитель тоже сбежал с места аварии.