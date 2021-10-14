В Воронеже на улице Шишкова «Ауди» снесла столб

Хотя упавший столб перегородил дорогу не полностью, утром на Шишкова образовалась пробка Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Серьезное ДТП произошло сегодня, 14 октября, на улице Шишкова у дома № 107 б напротив олимпийского массива в Воронеже. Рано утром, около 5:30, после столкновения двух автомобилей, по предварительным данным, «Ауди 100» влетела в фонарный столб. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы, приславшие в редакцию фото с места аварии.

На кадрах видно, что участники аварии – «Хендай» и «Ауди». Они двигались в сторону Бульвара Победы. От удара «Ауди» буквально срезала световую опору – столб повис на проводах. У машины отлетело колесо. Из-за ДТП на улице Шишкова образовалась пробка.

Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства выясняет полиция.