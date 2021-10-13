Воронежские власти решили приравнять сертификат о вакцинации к QR-коду

Сертификат о вакцинации станет пропуском в места, где два дня подряд можно было пройти только по QR-коду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По новому решению оперативного штаба упростили вход в рестораны, кафе и непродовольственные магазины Воронежской области. Со среды, 13 октября, сертификат о вакцинации против COVID-19 приравнивается к. Касается это посещения всех заведений и учреждений, где предъявление кодов обязательно.

Также в оперштабе разъяснили, что без QR-кодов и сертификатов о вакцинации можно заходить в заведения общепита в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и станциях, в автовокзалах и автостанций, а также на объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов.

Кроме того, в санаториях, гостиницах, базах и домах отдыха разрешается размещение постояльцев. Но только при условии, если у них есть необходимые документы: отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не позднее чем за 72 часа с момента исследования, или справка о медотводе от вакцинации, действующая на дату заезда.

Ранее вход по QR-кодам в Воронежской области ввели из-за усложнившейся ситуации с коронавирусом: ежедневно заболевают больше 600 человек и вторые сутки число умерших больше 50.