Воронежский «Факел» впервые в сезоне проиграл второй матч подряд

Неманья Пейчинович в этом матче яркой игры не показал. Фото: с сайта ФК "Факел"

Вторая встреча при пустых трибунах в Воронеже не принесла удачи «Факелу».

Уже на восьмой минуте после подачи с правого фланга со штрафного Ираклия Квеквескири точно ударил головой Георгий Гонгадзе – 0:1. Кавказская связка дальневосточного клуба, как оказалось позднее, обеспечила «СКА-Хабаровску» три очка.

Футболисты «Факела» в этот вечер допустили очень много брака, причем порой в простых передачах. И почти не создавали опасных моментов. Почему-то всерьез взялись за дело только к концу матча. Начали проходить неплохие комбинации. После одной из них Руслан Акбашев оказался с глазу на глаз с вратарем гостей Сергеем Самоком, но голкипер выручил. И на этом все.

Первый раз в сезоне «Факел» проиграл второй раз подряд (в предыдущем туре было поражение от «Олимпа-Долгопрудный – 0:2). С сентября 2020 года наша команда не уступала в родных стенах. Так что негатива от этого матча хоть отбавляй.

«Факел» после этого матча опустился на пятое место. Но и на нем не останется, если нижнекамский «Нефтехимик» доведет домашнюю игру с дублем московского «Спартака» до победы (пока 1:0 в его пользу).

В следующем туре «Факел» поедет в Астрахань в гости к «Волгарю». Пока волжане занимают предпоследнее 19 место с 9 очками в активе. У «Факела», напомним, их 30. С другой стороны, очевидным фаворитом воронежцы не будут. У них, по всей видимости, наметился игровой кризис.