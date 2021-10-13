В Воронеже воду и отопление начали возвращать в лишенные их районы города

Новый трубопровод сделали с опережением графика. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Работы на водоподъемной станции № 8, связанные с вводом в эксплуатацию нового участка трубопровода диаметром 1000 миллиметров, завершили досрочно. Теперь она работает на полную мощность.

- Сейчас идет заполнение системы водоснабжения. После выравнивания давления будет возобновлена подача теплоносителя и горячей воды, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, ранее предполагали, что воду и тепло, отключенные с 22.00 12 октября, дадут только к 8.00 14 октября. Так что график рабочие немного опередили. Воду отключали жителям Железнодорожного и частично Центрального (улицы Казакова и Лесной поселок), а также Левобережного районов. Ее не было в том числе и в нескольких социальных объектов, в том числе медучреждения с ковидными отделениями. В некоторых домах отключили и отопление из-за остановки котельных.