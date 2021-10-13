Воронежские рестораторы просят отменить ограничения для работающих по QR-кодам заведений

Рестораторы Воронежа встретились с первым зампредом областного правительства Артемом Верховцевым и бизнес-омбудсменом Павлом Ковалевым. Как сообщает издание De Facto, предприниматели предложили поделить общепит на две зоны: свободную от коронавируса с зелеными паспортами и на заведения с желтыми паспортами.

Первая категория предусматривает вакцинацию всех сотрудников и вход по QR-кодам. Остальные же ограничения не должны действовать в кафе и ресторанах с зеленым паспортом. Относящиеся ко второй группе заведений будут работать без QR-кодов, зато в них сохранятся остальные ограничительные меры.

Бизнесмены отметили, что власти положительно отреагировали на предложение. Теперь рестораторы будут дорабатывать и правильно оформлять свою инициативу.

Напомним, 11 октября в регионе начала действовать система QR-кодов. Без них нельзя сходить в рестораны, кафе, кинотеатры, театры, музеи, цирк, зоопарки и океонариумы, фитнес-залы, спортивные клубы, бассейны. Также невозможно съездить в санатории и на базы отдыха, заселиться в гостиницу. QR-коды, которые подтверждают прививку или перенесенный не более полугода назад коронавирус, можно предъявлять в электронном или бумажном виде.

С 12-го числа изменился режим работы общепита. Посещать кафе и рестораны можно будет лишь до 21 часа.