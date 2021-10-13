Власти Воронежской области высказались о возможности локдауна из-за ситуации с ковидом

Пока в правительстве Воронежской области не приняли решение снова закрывать по домам всех. Фото acpvrn.ru. Фото: другой источник.

После резкого повышения количества заболевших и умерших от ковида за сутки появились слухи о введении в Воронежской области локдауна. То есть, как и в 2020 году, из дома можно будет выходить только за продуктами, погулять с собакой или навестить больных родственников, которым больше некому привезти продукты.

Впрочем, пока никаких конкретных решений по поводу локдауна нет. Но это не исключает того, что их не примут. Ситуация пока развивается крайне неблагоприятно. Особенно по умершим, которых уже вторые сутки подряд 51. При том, что ранее смертей было меньше 40.

В пресс-службе областного правительства по поводу возможности локдауна высказались достаточно обтекаемо:

- Ситуация с пандемией меняется динамично, буквально ежедневно. И Воронежская область не исключение. Оперштаб в эти дни работает без выходных и принимает решения, исходя прежде всего из приоритета человеческой жизни и здоровья. Как только вводят очередные ограничительные меры, мы их доводим до жителей региона максимально оперативно.

Кстати, в Самарской области, где ситуация по зараженным хуже, чем в Воронежской (735 против 647), а по выздоровевшим намного лучше (478 против 298), губернатор уже заявил об угрозе локдауна.