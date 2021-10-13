Фестиваль "Воронежская камерата" прошел, несмотря на коронавирусные ограничения

12 октября в столице Черноземья завершился четвертый фестиваль «Воронежская камерата». Форум камерной музыки стартовал в тот день, когда оперштаб объявил о закрытии концертных площадок до 22 октября. Организаторы в экстренном порядке перенесли мероприятия в другие места - музыкальный колледж, театр драмы, оперный театр, дворец Ольденбургских, институт искусств. В итоге праздник камерной музыки прошел в полном объеме - состоялись все семь концертов, лекция и мастер класс. Закрытие с концертом Московского камерного оркестра Musica Viva под руководством Александра Рудина прошли в театре драмы имени Кольцова.

Фестиваль 2021 года посвятили 115-й годовщине со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Его личность и музыка стали лейтмотивом и движущей силой фестиваля. Композитор приезжал в Воронеж дважды. И ему отдали должное внимание.

На концерте-закрытии прозвучали произведения Шостаковича, Стравинского, Бартока. Впервые в Воронеже исполнили симфоническую арию Гавриила Попова.

- Это произведение стало для меня открытием, - рассказал музыкант Александр Рудин. – Вообще творчество Гавриила Попова – это интереснейший период, 20-е годы 20-го века, самобытный сплав русской и западноевропейской музыки. Что касается его Арии, это очень искренняя музыка, я сыграл ее в Воронеже в первый раз в оригинальной редакции нашего оркестра. Также впервые в этом сезоне мы играем прелюдии Шостаковича в редакции Корчмара. Они вошли в наш репертуар благодаря фестивалю «Воронежская камерата». Шостакович – это композитор, который не требует большой подготовки, как ни странно. Я считаю, что коммуникативная составляющая его музыки чрезвычайно сильна. Она бьет в самое сердце, даже если слушатель не очень подготовлен.

- Музыка Шостаковича в России сейчас звучит нечасто, - считает специальный гость фестиваля музыковед Ярослав Тимофеев. – Воронежская филармония оказалась одной из немногих, где состоялся специально посвященный Шостаковичу фестиваль в год не самого круглого 115-летнего юбилея композитора. Благодаря усилиям таких филармоний имя Шостаковича не исчезает с афиш даже в такое неприятное для концертной жизни время.