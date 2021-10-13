Больше бонусов: Tele2 подготовила для воронежцев новые предложения от партнеров

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Оператор вновь обновил предложения в рамках программы лояльности «Больше». Так, воронежские клиенты Tele2 смогут получить бесплатно сет роллов, пиццу, а автолюбителей также ждет подарок от сети шиномонтажных мастерских.

Tele2 поддерживает интересы и потребности своих клиентов не только в телекоммуникационной сфере, но и за ее пределами, предлагая выгодные бонусы в популярных категориях. В рамках программы лояльности «Больше» абоненты оператора могут получить подарки, скидки и кешбэк на товары и услуги от федеральных и локальных партнеров компании. Список предложений регулярно обновляется.

Так, в осенний период воронежцы могут порадовать себя и своих близких в пиццерии «День пиццы». Например, при оформлении заказа от 595 рублей на доставку или в ресторане клиенты Tele2 получат в подарок сет «Больше» из 16 роллов. Также партнер оператора дарит пиццу «Пепперони фреш» 35 см при заказе большой пиццы на доставку или с собой и предлагает скидку 50% на любую пиццу при заказе на кассе ресторана. Кроме того, в преддверии зимнего сезона воронежские автомобилисты смогут воспользоваться специальным промокодом и получить бесплатную азотную накачку колес при сезонной смене шин в сети шиномонтажных мастерских «5 колесо».

Помимо этого, абонентам оператора доступны другие выгодные предложения от федеральных партнеров. Например, скидка 15% на онлайн-шопинг в магазине «Дочки-Сыночки», а также скидки до 15% на товары из специальной подборки OZON. Еще участники программы лояльности могут получить скидки до 25% в магазинах «Лента» и до 40% при заказе от 1000 рублей в интернет-магазинах SEPHORA и «ИЛЬ ДЕ БОТЭ».

Узнать подробнее об условиях и воспользоваться привилегиями от партнеров оператора клиенты могут в приложении «Мой Tele2» или на сайте программы. Для этого нужно выбрать интересующий подарок и нажать кнопку «Активировать». После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который необходимо указать при оформлении онлайн-заказов или сообщить в точках партнеров.