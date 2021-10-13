Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 13:48

Хабиб Нурмагомедов использовал медаль избитого в метро воронежца для высмеивания Конора Макгрегора

Чемпион MMA сравнил нападение дагестанцев на Романа Ковалева и на знаменитого ирландского бойца
Олег КУЗНЕЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хабиб Нурмагомедов не устает шутить над Конором Макгрегором.

Хабиб Нурмагомедов не устает шутить над Конором Макгрегором.

Фото: Инстаграм

В своих сторис в Инстаграме чемпион ММА Хабиб Нурмагомедов пошутил в адрес Конора Макгрегора. «Троллит» он его регулярно, но на этот раз для своих острот он использовал совсем несмешную историю с избиением воронежца Романа Ковалева в московском метро. Напомним, на нашего земляка набросились трое молодых людей после того, как он заступился за девушку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Романа за мужество ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

- Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы, - таков был пост Хабиба под размещенным им фото Макгрегора.

Напомним, один из боев Хабиба с тем самым Макгрегором закончился массовой потасовкой. Во время нее с командой ирландца кинулись «разбираться» люди, приехавшие поддержать Нурмагомедова.

Ну а Роман Ковалев, неожиданно тоже ставший медийной персоной, продолжает лечение. Областные власти пообещали ему поддержку в дальнейшей реабилитации. Ну а в московском метро ему выделят компенсацию в два миллиона рублей. Надо полагать за то, что не обеспечили безопасность проезда.