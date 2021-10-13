Воронежский чиновник, собиравший дань с предпринимателей, заплатит 3 млн штрафа

В Воронеже осудили экс-начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Ленинского района за взятки в крупном размере от бизнесменов.

Правоохранители арестовали 40-летнего мужчину в июле 2020 года. Как выяснили силовики, в августе 2015 года чиновник выдвинул требование индивидуальному предпринимателю о передаче на систематической основе взяток в виде денег, продуктов и канцтоваров за то, что он будет закрывать глаза за нарушение правил розничной торговли в принадлежащих данному предпринимателю торговых точках. Аналогичное требование в феврале 2017 года он выдвинул еще одному коммерсанту.

С августа 2015 года по сентябрь 2019 года от первого бизнесмена чиновник суммарно получил 757 тысяч рублей, от второго с февраля 2017 по июль 2020 года - 225 тысяч рублей.

Суд оштрафовал мужчину на три миллиона рублей в доход государства и лишил права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанных с исполнением функции представителя власти, в течение трех лет.