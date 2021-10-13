Воронежская пенсионерка отдала таксисту 500 тысяч, чтобы снять ответственность с сына за ДТП, которого не было

Полиция предупреждает, что в Воронеже участились случаи мошенничеств, совершенных под предлогом помощи близкому родственнику, попавшему в ДТП. Все преступления объединяет одинаковый способ совершения: на стационарные телефоны пожилых воронежцев звонят лже-сотрудники следственных органов. Пенсионеров пугают сказкой, что кто-то из их близких родственников совершил ДТП, в результате которого пострадали люди. Для решения вопроса о непривлечении их к ответственности, предлагают внести денежную сумму, которую необходимо передать через курьерскую услугу службы такси. Напуганные воронежцы отдают прибывшему водителю такси все имеющиеся сбережения и только после этого, как правило, звонят своим близким и выясняют, что с ними все в порядке.

Так 12 октября в полицию обратилась 82-летняя жительница Ленинского района, которая стала жертвой аналогичной мошеннической схемы. Пенсионерке позвонил неизвестный и, представившись сыном, сообщил, что совершил ДТП и ему срочно нужны деньги для урегулирования проблемы с сотрудниками правоохранительных органов. Голос незнакомца показался взволнованной женщине похожим на голос сына, поэтому она, не раздумывая, передала курьеру 500 тысяч рублей.

За минувшие сутки жертвами мошенников стали 12 жителей Воронежской области. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,2 миллиона рублей.