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Происшествия13 октября 2021 13:05

Житель Воронежской области убил собутыльника газовым ключом за то, что тот мусорил в квартире

Дело передали в суд
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи передают в суд уголовное дело 36-летнего жителя Эртиля, обвиняемого в убийстве собутыльника.

Инцидент произошел вечером 23 декабря 2020 года. В квартире выпивали приятели. Потом поругались и подрались. Хозяину не понравилось, что 41-летний собутыльник мусорил в квартире. Поэтому он схватил газовый ключ и избил знакомого так, что тот умер на месте. Хозяин сам вызвал полицию и «скорую».

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы.