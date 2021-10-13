Первый день комом: в Воронежском госуниверситете сломался портал для дистанционного обучения

Пока обучаться на расстоянии у студентов ВГУ не получается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со среды, 13 октября, в ВГУ должны были начать дистанционное обучения в связи с крайне напряженной ситуацией с пандемией коронавируса. Однако вместо этого, похоже, у студентов и преподавателей университета будет вынужденный выходной. Серверы образовательного портала «Электронный университет ВГУ» оказались к мощной нагрузке не готовы. И «легли».

- Техническая проблема, действительно, есть. Первый день обучения, нужно время для наладки системы. Наши специалисты работают над тем, чтобы портал заработал в ближайшее время. Однако конкретных сроков ликвидации неполадок пока назвать не можем, - сообщили в пресс-службе ВГУ.

Напомним, на дистанционный формат обучения, кроме ВГУ, ушли и все другие ведущие вузы Воронежа. Причем большинство из них уже с 12 октября.