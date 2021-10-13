В Воронежской области за сутки к 13 октября заразились ковидом еще 647 человек

Утром 13 октября региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал свежую статистику по заболеваемости в Воронежской области.

За минувшие сутки еще у 647 человек обнаружили Covid-19. Всего с начала пандемии зарегистрировано 141 252 случая коронавируса в регионе.

Второй день подряд умирает от осложнений ковида 51 пациент. Количество летальных случаев достигло 6 248.

Выздоровление идет не такими быстрыми темпами, как заражение. За вчерашний день выписали с больничного 298 пациентов. Всего с начала наблюдений заразу смогли побороть 115 138 жителей Воронежской области.

Госпитализация идет устрашающими темпами, скоро закончится ковидный фонд в больницах.

Напомним, привитые даже если заболевают, переносят ковид легче, без осложнений.