В Воронежской области подросток угнал у дяди ВАЗ, чтобы покататься, и врезался в дом

В Таловой по горячим следам нашли машину и угонщика.

11 октября мужчина написал заявление в полицию об угоне ВАЗ-2115. Правоохранители нашли машину быстро - недалеко от места парковки. Автомобиль врезался в стену дома, за рулем находился 15-летний подросток. Машина получила механические повреждения, водитель не пострадал.

Как выяснили правоохранители, 15-летний парнишка приехал из Волгоградской области к своему дяде для подработки. В ночь на 11 октября несовершеннолетний выпивал со своими родственниками. Под предлогом телефонного звонка он вышел на улицу, сел в автомобиль своего дяди, двери которого были открыты, а ключи зажигания находились внутри салона. И решил прокатиться. Однако проехав несколько метров, врезался в стену дома. В это время дядя вышел на улицу и, не обнаружив свой автомобиль, сообщил в полицию об угоне.

Мальчик ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Теперь ему придется ответить угон, за это грозит до пяти лет лишения свободы.