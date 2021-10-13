В Воронеже сотруднице предприятия по изготовлению металлических дверей платили зарплату ниже минимальной

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудница охранной организации пожаловалась в инспекцию труда на низкую зарплату, которую она получает на предприятии, осуществляющем производство металлических дверей и окон.

Инспектор труда провел проверку в фирме и установил, что в течение года зарплата работнице выплачивалась ниже МРОТ.

- Сотруднице произвели перерасчет и начисление заработной платы, в том числе выплатили компенсацию за каждый день задержки выплат. Виновных лиц оштрафовали, - сообщили в государственно инспекции труда Воронежской области.