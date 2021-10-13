Воронежец получил по голове за то, что собирал цветмет на рынке

Медики вызвали полицию, когда в приемное отделение привезли 59-летний мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи диагностировали у потерпевшего гематому и ушиб головного мозга тяжелой степени, его госпитализировали.

Оперативники по подозрению в причинении тяжкого вреда задержали 39-летнего воронежца. Выяснилось, что потерпевший регулярно посещал ряд торговых павильонов на улице Димитрова в поисках цветного металла. Чем доставлял неудобства одной из сотрудниц мини-рынка. И женщина попросила своего родственника поговорить с ним. Прибывший на помощь мужчина посадил потерпевшего в автомобиль, где ударил его по голове подручным инструментом, после чего отвез к водохранилищу и избил по полной программе.

Когда мужчину задержали, он признался, что избил потерпевшего.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет заключения.