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Здоровье13 октября 2021 10:29

В Воронежской области за сутки сделали более 14 тысяч прививок от коронавируса

Всего вакцинацию на сегодняшний день прошли 771 тысяча жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Региональный оперштаб озвучил свежую статистику по вакцинации от ковида в Воронежской области.

За сутки сделали 14 081 инъекцию: 9 433 человека получили первую дозу, 4 648 человек - вторую.

Итого, к утру 13 октября от коронавируса привиты 771 182 жителя региона, в том числе двукратно - 722 092 человека. Ревакцинацию прошли 54 602 воронежца.

Напомним, привитые даже если заболевают коронавирусом, переносят заразу легче и без осложнений. И среди них нет летальных случаев.