В Воронеже под колеса "Шкоды" попала школьница

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии, в которой пострадала школьница.

ДТП произошло в Советском районе Воронежа днем 12 октября. Около 15.15 на ул. Героев Сибиряков, 65 «Школа Рапид» под управлением 24-летнего водителя, следовавшего со стороны ул. Матросова в направлении ул. Маршака, сбила девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

12-летнюю школьницу с травмами доставили в больницу.

За сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 98 ДТП, в них пострадали три человека.