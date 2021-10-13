Воронежцев ждут перерывы в дневной телетрансляции

С 13 октября в Воронеже начнутся масштабные работы по демонтажу аналогового оборудования и фидерных устройств, размещенных на телевизионной башне. Поэтому телезрителей, настроивших прием теле- и радиосигнала из Воронежа, ждут временные перерывы в трансляции программ.

- Отключения коснутся цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 (20 цифровых телеканалов) и аналоговых телеканалов (Ю-ТВ, Дисней, Суббота!). Кроме того, временно прервется вещание радиоканалов в FM и УКВ-диапазоне, - сообщили в филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Отключения начнутся с 13 октября и продолжатся до полного демонтажа оборудования (планово 3 ноября). Работы будут вести с 10.00 до 17.00 в будние дни, поэтому кратковременные отключения телерадиосигнала в Воронеже ожидаются с 11.10 по 17.10.