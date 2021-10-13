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Здоровье13 октября 2021 9:48

В Воронежской области второй день подряд от ковида умирает 51 человек

Госпитализация на коронавирусные койки идет устрашающими темпами, за сутки в больницы попали 844 человека
Ярослав ИВАНОВ
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С неутешительных новостей начал утро 13 октября региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Второй день подряд в Воронежской области фиксируется крайне высокая смертность от ковида - 51 человек.

Коронавирус наступает все сильнее, ставя день ото дня новые рекорды - по заболевшим, а теперь и по умершим.

Госпитализация на ковидные койки региона по-прежнему сохраняет устрашающие темпы. За 12 октября в больницы попали 844 человека.

Напомним, те, кто вакцинировался - даже если заболевают, переносят заразу легче, обходится без осложнений. Среди привитых, но заболевших, нет умерших