В Воронеже почти две недели ищут 21-летнюю девушку

Девушку ищут уже 12 дней. Фото: поисково-спасательная организация «Регион 36», ВКонтакте.

В Воронеже пропала 21-летняя Сарра Светельская. Она ушла из дома на улице Ломоносова 1 октября. Девушка сказала матери, что встретится с друзьями. После этого на связь с ней она не выходила. Об этом сообщили в поисково-спасательном центре «Регион 36».

Приметы Сарры Светельской: рост 160 сантиметров, девушка полная, с темными волосами. В день исчезновения была одета в черное короткое пальто с желтой меховой подкладкой, черные джинсы, обута в черные ботинки на платформе.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится девушка, просят позвонить по телефонам 8-920-404-60-00 (волонтеры) или 112 (служба спасения).

Напомним, 4 октября в Бутурлиновке исчезла 43-летняя Маргарита Черных (Волкова). Женщина ушла из своего дома в одних тапках.