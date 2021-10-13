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Здоровье13 октября 2021 9:14

Из привитых воронежцев коронавирусом заразились менее 1%

И среди вакцинированных нет умерших
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из вакцинированных воронежцев заразились коронавирусом менее 1%, сообщил утром 13 октября региональный оперштаб. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это составляет 6 467 человек.

Кроме того, из всех привитых от коронавируса жителей Воронежской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 никто не умер.

По состоянию на утро 13 октября, от коронавируса привиты 771 182 жителя региона, в том числе двукратно 722 092 человека, ревакцинацию прошли 54 602 воронежца.

В то время как по заболевшим за 11 октября был установлен новый антирекорд: 649 случаев заражения и 51 умерший.