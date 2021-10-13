В Воронеже в строительство нового универсального спорткомплекса вложат 750 миллионов рублей

Таким будет новый спорткомплекс. Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области. Фото: другой источник.

В Советском районе построят новый универсальный спорткомплекс. Его возведут по адресу: проспект Патриотов, 45Г. Называться он будет Центром спортивной борьбы имени Василия Меркулова. Но в нем сделают залы для занятий и другими видами спорта: баскетболом, волейболом, гандболом, бадминтоном, настольным теннисом, а также для фитнеса

Здание спорткомплекса будет четырехэтажным. На его строительство выделят до 750 миллионов рублей, из них 250 миллионов выделит федеральный бюджет. Возможно, сумма эта будет немного снижена в ходе торгов.

В региональном департаменте строительной политики сейчас завершают проектирование спорткомплекса.