В Воронежской области ищут женщину с татуировкой, ушедшую из дома в тапках

Маргариты нет дома уже девятые сутки. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи. Нужны добровольцы для того, чтобы быстрее найти 43-летнюю Маргариту Черных (Волкову). Женщина ушла из своего дома в Бутурлиновке 4 октября в одних тапках. И до сих пор никто из родственников и знакомых не знает, где она.

Приметы Маргариты Черных (Волковой): рост 158 сантиметров, черные волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в серую куртку, темно-синие спортивные штаны, обута в белые шлепанцы. Особая примета: татуировка на левой руке.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Маргарита, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.