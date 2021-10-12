Фарм-клуб воронежского «Бурана» дважды переиграл ХК «Брянск»

После сегодняшнего игрового дня ХК «Россошь» занимает второе место в западной конференции с 13-ю очками. Фото со страницы ХК "Россошь".

Сегодня в Россоши местный одноименный хоккейный клуб в рамках НМХЛ переиграл гостей из Брянска – 4:1. Точными бросками в составе хозяев отметились Алексей Мурзин (10-я), Егор Шаров (23-я), Евгений Белов (29-я, 40-я). Гол престижа гости провели в третьем периоде при счете 4:0. На 51-й минуте Никита Чехменок воспользовался пасом Ильи Игнатова.

Напомним, что накануне ХК «Россошь» выиграл у брянских парней в овертайме – 6:5. Голы в составе фарм-клуба воронежского «Бурана» забили – Даниил Марков (25-я, 1:1, 60-я, 5:5), Белов (31-я, 2:1), Шаров (33-я, 3:2), Захар Пульченко (53-я, 4:4), Святослав Дорохов (62-я, 6:5). Отметим, что Марков перевел игру в овертайм за семь секунд до сирены, известившей об окончании третьего периода.

После сегодняшнего игрового дня ХК «Россошь» занимает второе место в западной конференции с 13-ю очками. Лидирует «СКА-ГУОР Карелия» из Кондопоги. Перевес по разнице шайб – «плюс 13» против «плюс 7».

Следующие матчи россошанцы проведут дома 15 и 16 октября с «АКМ-Юниор» из Новомосковска (8-е место, 5 очков после четырех игр). Первая игра начнется в 18:00, вторая – в 13:00.