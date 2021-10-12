У жительницы Воронежа в салоне машины начались роды

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Сотрудники Госавтоинспекции несли дежурство на одной из улиц Левобережного района, когда к ним обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что у его родственницы внезапно начались роды в салоне его машины «Форд Транзит» и надо срочно доставить ее в перинатальный центр. Водитель попросил полицейских помочь в сопровождении автомобиля до перинатального центра.

- Инспекторы ГИБДД доложили о происшествии в дежурную часть и незамедлительно сопроводили машину с роженицей до роддома,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

К счастью, эта история закончилась хорошо: роженицу доставили в роддом вовремя. Там ее встретили врачи и оказали необходимую помощь.