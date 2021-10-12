Дело о взятке чиновника ДИЗО Воронежской области дошло до суда

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Завершилось расследование дела начальника отдела Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области. 37-летнего чиновника обвиняют в получении взятки в значительном размере.

По версии следствия, осенью 2019 года к начальнику одного из отделов ДИЗО обратилась местная жительница. Она попросила не возражать в суде против заявленных ее знакомыми к департаменту исков об урегулировании стоимости аренды участка, а также не обжаловать в последующем состоявшееся судебное решение. Обвиняемый согласился «помочь» в решении вопроса, оценив свои хлопоты в 100 тысяч рублей. Полученные деньги чиновники потратил по собственному усмотрению.

О преступлении стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ, они передали материалы в воронежское управление СК, которое возбудило уголовное дело.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину и дал подробные показания. В ближайшее время дело уйдет в суд для рассмотрения по существу.