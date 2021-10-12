Воронежец ударил ножом приятеля за отказ дать денег

Подозреваемого оперативно задержали Фото: из архива «КП»

20-летний воронежец попал в больницу после посещения своего приятеля. Потерпевший пришел в гости к товарищу в квартиру, расположенную на улице Хользунова. Вместе они начали выпивать спиртные напитки, а потом хозяин сообщил, что нуждается в деньгах и попросил гостя одолжить ему. Потерпевший позвонил родственникам и попрсил у них в долг 20 тысяч, но получил отказ.

- В ответ на это злоумышленник несколько раз ударил гостя, а также причинил ему ножевое ранение ноги и предплечья, после чего скрылся. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские в короткий срок установили личность нападавшего – ранее судимого за имущественные преступления 18-летнего местного жителя. Подозреваемого задержали

И доставили в отдел полиции. Он дал признательные показания.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «вымогательство», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.