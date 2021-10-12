Воронежцам рассказали, как получить QR-код

С 11 октября во многие заведения Воронежа и области заказан путь гражданам, не имеющим QR-кода о наличии вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом. Однако многие воронежцы, не попадающие под ограничения, столкнулись с проблемой при получении заветного «пропуска». В связи с этим департамент здравоохранения региона дал разъяснения по процедуре получения кодов и причинах возможного отказа в этом.

Так, право на получение QR-кода имеют граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19 после введения второй дозы препарата (если он двухкомпонентный). Срок действия QR-кода в этом случае составляет 1 год.

Код получают и лица, переболевшие ковидом, но лишь при официальном подтверждении диагноза медучеждением области. В этом случае сертификат будет действовать в течение полугода после выздоровления.

Права на получение QR-кода лишены переболевшие дома, без обращения к врачам, даже имеющие при этом положительный тест о выявленной болезни. Наличие антител к ковиду также не дает оснований для выдачи документа.

Получить QR-код могут лица после сдачи ПЦР-теста в лаборатории, передающие данные в базу госуслуг, с отрицательным результатом. Но такой документ будет действителен лишь в течение 72 часов. (Список лабораторий можно узнать на сайте ДЗВО).

Скачать QR-код можно на сайте госуслуг в разделе «Вакцинация» (https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination) по ссылке «Сертификат переболевшего».