Воронежскому адвокату, пообещавшему за 3,2 миллиона уладить дело о коррупции, дали три года условно

Следователи завершили расследование и передали в суд материалы уголовного дела в отношении 60-летнего экс-адвоката. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в ноябре 2020 года к мужчине обратились 54-летняя и 60-летняя женщины с просьбой помочь в решении вопроса о прекращении проводившейся полицейскими в отношении них проверки на причастность к коррупции. Адвокат пообещал клиенткам стопроцентный успех дела и попросил за свои услуги 3 миллиона 200 тысяч рублей. До января 2021 года он изображал содействие в решении вопроса, при этом получив от клиенток всю сумму и потратив ее.

- При этом мужчина осознавал, что у него отсутствуют какие-либо юридические или иные полномочия влиять на решения, принимаемые должностными лицами правоохранительных органов, - сообщили в СУСК по Воронежской области.

В феврале аферу разоблачили сотрудники СК и УФСБ, подозреваемого взяли под стражу. На следствии бывший уже адвокат не отрицал своей вины, полностью возместил ущерб потерпевшим.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет. Приговор в законную силу не вступил.